◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で今季３度目の実戦登板に臨み、５回７３球で５安打２失点、３奪三振で降板した。最速は１４８キロだった。「５イニング投げたって言うのはよかったんじゃないかな、と思いますけど、自分の出したいことはあまり、いいものは出せなかったです」と唇をかんだ。戸郷は初回、１死からサンタナに左中間ソロを浴びて先制点を奪われると、３回