BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -Music Video-サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月16日に配信リリースとなった最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のMusic Videoが公開された。【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シン