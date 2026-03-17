１７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ＷＢＣでの戦いを終えたドジャース・大谷翔平、山本由伸、ホワイトソックス・村上宗隆らがそれぞれのチームのキャンプに合流。１０日後のＭＬＢ開幕に向け再スタートを切ったことを報じた。大谷、山本らの笑顔の映像を見届けたキャスターの大越健介氏は「キャッチボールしている様子を見たら、体もものすごい引き締まってましたよね」と話すと「