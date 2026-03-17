三菱電機が自動車機器事業子会社の三菱電機モビリティ（東京）について、台湾の鴻海精密工業からの出資受け入れを検討していることが17日、関係者への取材で分かった。三菱電機モビリティの株式の一部を譲渡して折半出資の形とし、共同運営に切り替える案で調整している。採算性が低く、単独では改善が見込めないと判断した。鴻海が出資した場合でも社名に「三菱」の名称は残る見通しだ。三菱電はグループ構造改革の一環として