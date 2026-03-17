◇FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026・予選Aグループ日本83―39アルゼンチン（2026年3月17日トルコ・イスタンブール）FIBA女子バスケットボールW杯の予選が17日、世界4都市で行われた。トルコ・イスタンブール開催のAグループで、日本（FIBAランキング11位）は、1勝3敗で並ぶアルゼンチン（同27位）と最終戦を戦いみ、83―39で快勝し、W杯（9月、ドイツ）出場に望みをつないだ。日本のW杯出場は、この試合の後