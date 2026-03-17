＜日神カップ第50回千葉オープンゴルフトーナメント 最終日（2日間競技）◇17日◇平川カントリークラブ（千葉）◇7061ヤード・パー72＞ツアー外競技の「日神カップ第50回千葉オープンゴルフトーナメント」は2日間競技の最終ラウンドを行い、トータル6アンダーまでスコアを伸ばした山脇健斗が逆転で優勝を飾った。それでもミクムは最後に笑顔 千葉オープンLIVE配信プレーバック１打差の2位に大田和桂介、トータル4アンダーの3位タイ