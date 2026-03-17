茂木外務大臣はきょう、イランのアラグチ外相と電話で会談し、ホルムズ海峡における航行の安全を脅かす行為を直ちにやめ、全ての船舶の安全が確保されるよう求めました。電話会談は今夜、およそ30分間にわたっておこなわれました。茂木外務大臣は、今月9日にアラグチ外相と電話会談をおこなった後も攻撃の応酬が止まらず被害が拡大していると述べ、ホルムズ海峡における航行の安全を脅かす行為を直ちに停止するよう強く求めました