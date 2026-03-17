歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（３３）が１７日、自身のＸに新規投稿。１歳の我が子がコンサートで手を叩いて見てくれている映像を投稿し、「母ちゃん嬉しくて泣いちゃうよ」と感動した。きゃりーは２０２３年３月に俳優・葉山奨之（３０）と結婚。２４年１０月に第１子出産を報告した。子供向けの防音用のヘッドホンをつけ、一生懸命に両手を広げて手を叩き、リズムにのるような後ろ姿で、「これは泣く可愛すぎますね！！」