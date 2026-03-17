◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手（２２）がオープン戦２号となる左越えソロを放った。背番号「０３３」が東京ドームを一振りでわかせた。「１番・中堅」で先発出場。２点を追う５回１死だった。先発・松本健の１３１キロフォークを捉えると、打球は左翼スタンドに飛び込んだ。１、２打席目はともに投ゴロ。結果がほしい打席での?一発回答?に「芯に当てようと思った結果がホームラ