夫の転勤で知り合いが一人もいない土地へ引っ越してきた莉央さん。夫にも冷たくされて毎日が孤独でいっぱいでした。結婚記念日のお祝いも無視され、心無い言葉まで言われて…。傷ついた莉央さんは、既婚者アプリに登録してしまったのです。＞＞【まんが】誠太の場合