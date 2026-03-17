スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のボデ/グリムト戦に向けて意気込みを示した。16日、クラブの公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。スポルティングはリーグフェーズで7位に滑り込み、決勝トーナメントへのストレートインを勝ち取った。そして、ラウンド16では快進撃を続けるボデ／グリムトと対戦。第1戦は敵地で0−3の敗戦を喫し、大きなビハインドを背負い、本拠地での