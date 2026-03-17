中国南方航空は今月16日午前10時44分頃、中国国産大型旅客機「C919」の塗装機「大美湾区号」が広州白雲国際空港から離陸し、広東省広州市と浙江省温州市を往復する新路線が正式に開通したことを明らかにした。中央テレビニュースが伝えた。現時点で、中国南方航空に引き渡し済みのC919は10機となっており、増え続けている。今月16日の時点で、中国南方航空が運航するC919のフライト数は8300回以上に達し、延べ113万人以上の旅客を