ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が17日、自身のSNSを更新。ドラムス・真矢さん（享年56）の月命日を迎え、心境をつづった。ステージ上で真矢さんにハグするツーショットを公開。「今日は月命日。あれから1ヵ月・・・何年も経ったような気もするし、1週間しか経ってないような気もする。心身共に超怒涛」と心境を明かした。「真矢は少しはあちらの世界に慣れてきたかな？仲間や先輩たちと再会できてるか