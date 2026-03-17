政府は１７日、「給付付き税額控除」や食料品の消費税減税について議論する超党派の「社会保障国民会議」の下に設置する有識者会議のメンバー１２人を発表した。座長には元慶応義塾長の清家篤氏が就任する。近く初会合を開き、専門的な見地から制度の仕組みなどを検討する。政府が関係する審議会の委員を務めている有識者を中心とし、地方自治体と経済界からも起用した。清家氏は、政府の全世代型社会保障構築会議で座長を務め