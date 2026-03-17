元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が17日、自身のインスタグラムを更新し、夫のバスケットボール日本代表・渡辺雄太（31）と食事に行った際のショットを公開した。「Dinner with my husband」と書き出し、美しい夜景を望むイタリアンレストランでのショットを投稿。黒いレースのトップス姿で左手薬指には指輪がキラリと輝いている。「Thank you for Cheering up to Japan」の文字と日の丸とバスケットボー