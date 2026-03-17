オープン戦はここまで４試合連続無失点の横浜ＤｅＮＡ・マルセリーノ（資料写真）ＤｅＮＡのマルセリーノが圧巻の投球を見せた。五回に登板し、わずか３球で三者凡退。いずれも直球で最速１５６キロをマークし、「球場に入った時からきょう（１７日）の登板のためにすごく準備をしてきた。準備が結果につながったと思う」と胸を張った。春季キャンプ中の対外試合から好投が続き、オープン戦はここまで４試合連続無失点。「もの