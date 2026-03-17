巨人・大城卓三捕手（３３）が１７日、ヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に「７番・捕手」で先発出場。１点を追う８回に逆転の適時二塁打を放った。８回に相手５番手のキハダが登板。安打や四球で一死満塁のチャンスを迎え、大城が打席に立った。初球の真ん中に入ったスライダーを振り抜くと、打球は右翼線際へ落ちる適時二塁打となり、チームは逆転に成功した。大城は「積極的に行こうと思ったので、いい場面で打てた」