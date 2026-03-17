そろそろ春らしいアイテムをコーデに取り入れたい季節。トップスに春色を取り入れれば、顔まわりもパッと明るく見せてくれそうです。今回紹介するのは、マニアも愛用している【しまむら】の「主役級シャツ」。爽やかなイエローグリーンがシーズンムードを盛り上げてくれそうな一着です。1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。 一点投入で爽やかに決まる春色シャツ