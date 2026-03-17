米スポルティコが発表米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2026年のスポンサー収入と記念品販売で1億2500万ドル（約199億円）を稼ぎ出す見通しとなったと、米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」が17日に発表した。これまでにメジャーで4度のMVP獲得などグラウンド内で大活躍してきた大谷。フィールド外でもその価値は規格外だ。「スポルティコ」は「2026年のMLB高額所得者：大谷がスポンサー経由で1億2500万ドルを