◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人は、６回から守備位置を大幅に変更した。三塁のダルベックに代わって一塁に岸田が入り、一塁の増田陸が二塁、二塁の浦田が遊撃、遊撃の門脇が三塁に回った。岸田行倫捕手は１５日の日本ハム戦の試合前から一塁の練習を本格的に始め、この日も試合前の守備で一塁に入っていた。捕手は岸田、甲斐、大城、小林、山瀬と豊富。投手によって捕手を代える選択肢をとった