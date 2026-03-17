俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）の第9話が、17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】遂に”まーくん”判明！手つなぎラブラブショット未来（志田未来）は、颯太（天野優）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”はまだ見つからず、颯太が無事に帰れるのかという不安