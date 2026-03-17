お笑いタレント・有吉弘行（51）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、またも同じミスを重ねてしまったと報告した。2人の子供の育児に励む有吉だったが、14日に「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」とポスト。透明なゼリー状のツブツブが衣類に付いてしまったと明かした。そして16日には「あれだけ後悔と反省して皆さんからアドバイス貰って2日後にもう一度なんて口が裂けても言えない。デフォルトが朦