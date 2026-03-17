◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の育成選手・平山功太納屋手が「１番・中堅」で先発出場。２点を追う５回１死、先発・松本健の１３１キロフォークをとらえて左越えソロを放った。１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）では有原から今季チーム１号を放っていて、２試合連続本塁打となった。平山は２３年育成ドラフト７位で千葉スカイセイラーズから入団。今季は２軍で紅白戦含め実戦１１試合で打率３割８