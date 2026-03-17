文化放送の定例社長会見が１７日、都内の同局で行われ、同局のライオンズナイターの解説を務める辻発彦元監督がゲストで登場。ＷＢＣ準々決勝で２ランを被弾した西武・隅田知一郎投手について、奮起を促した。ベネズエラ戦で３点リードの五回に２ランを浴び、相手打線を勢いづけてしまった投球について「東京ラウンドで良かったじゃないですか。球はすごくよかったですけどね」と準々決勝でも期待していたというが「甘くなると