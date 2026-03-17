メ～テレ（名古屋テレビ） 17日午後、愛知県長久手市の交差点で車同士が正面衝突する事故があり、男女2人が軽いけがをしました。 消防によりますと、17日午後1時20分ごろ、長久手市岩作床寒の県道6号「長久手インターチェンジ」交差点で、「車2台が関係する事故」と119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で男女2人が軽いけがをしたということです。 警察は、交差点を曲がってきた乗用車が反対