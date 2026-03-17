春夏に欠かせないUV対策に、パラドゥの人気アイテム「アウトドア ガードUV」が今年も登場。高い紫外線カット効果に加え、うるおいケアまで叶えてくれる優秀なUVジェルです。軽やかな使い心地と爽やかな香りで、毎日使いたくなる心地よさも魅力♡外出が増える季節にぴったりな一本をチェックしてみてください。 高UVカット＆うるおいケア パラドゥ アウトドア ガードUV 価格：792円（税込） SPF50＋・PA＋＋