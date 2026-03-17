アイドルグループ・櫻坂46の最新シングル『The growing up train』が、17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得しました。前作『Unhappy birthday構文』（2025/11/10付）に続き5作連続、通算では13作目のシングル1位に輝きました。今回の初週売り上げ51.8万枚は、2026年2月9日付での日向坂46を上回り、2026年度の女性アーティスト最高初週売り上げを記録。2024年発売の『自業自得』（2024/7/8付）、昨