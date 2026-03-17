元NMB48でモデルの上西怜（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「『ヤングチャンピオン烈』さん掲載していただいてます」と報告。緑のレース素材や、紫のボディースーツ風ランジェリーショットで曲線美を披露し、「おしゃれに大人っぽく撮っていただきましたぜひ、ゲットしてください」とつづった。ファンやフォロワーからも「大人れーちゃん」「美肌れーちゃん」「素敵」「大人っぽくて綺麗