中国の文豪、魯迅の恩師の墓が、魯迅のふるさとである浙江省紹興市の裘家嶺で確認された。中国メディアの上観新聞が16日付で伝えた。記事によると、紹興市文物考古研究所が現地でサンプルを採取し、復旦大学分子考古実験室がDNA鑑定を行ったところ、墓の主は魯迅の恩師の寿鏡吾（1849〜1930年）だということが分かった。魯迅研究家の楊曄城（ヤン・イエチョン）氏によると、同氏は「魯迅親友尋訪録」などの史料や寿家の子孫の証言