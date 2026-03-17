金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。「もっと出世しておけばよかった」と、現役時代に後悔を持つ人もいるようです。現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住70代女性のケースを紹介します。回答者プロフィール回答者本人：70代女性 同居家族構成：本人のみ住居