3月16日午後0時12分、中国初となるフレキシブルロボットアームを搭載した商業軌道上運用実験衛星「湖科大2号」が、酒泉衛星発射センターからキャリアロケット「快舟11号遥7」により打ち上げられた。衛星は正確に予定の軌道に投入され、太陽電池パネルも正常に展開し、打ち上げミッションは無事成功した。中国新聞網が伝えた。湖南科技大学（湖南省湘潭市）が同日に明らかにしたところによると、「湖科大2号」は同大学と蘇州三垣航