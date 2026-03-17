福岡県警久留米署は17日、久留米市三潴町で16日午後6時40分ごろ、男が下校中の女子中学生に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールでヶ会を呼びかけた。男は30から40歳くらい、黒髪短髪、中肉、黒ぶち眼鏡、黒色スーツ上下を着用。