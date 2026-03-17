美しくチャレンジし続ける“現代のリアルバービー”をたたえるアワード『Barbie Icons -Shaping our World-』の授与式が行われ、俳優の渋谷凪咲さん（29）らが登場しました。渋谷さんは、「どんなときも希望を忘れずに心をときめかせながら生きていくということを、人知れず自分の心の中だけでコツコツ大切にしていたことだったんですけど」と語り、「本当に心から幸せに思います」とコメントしました。この仕事をしていると、つい