◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・イヒネイツア内野手が２ランを放った。２点リードの８回２死二塁、根尾のフォークを捉えた。「芯で捉えていたので、いってくれるかなと思って走っていました」と念じた打球は、右中間スタンドに着弾。オープン戦初アーチとなった。代走や外野の守備固めなどで途中出場が多いが、これでオープン戦は８打数３安打、打率３割７分５厘。「ず