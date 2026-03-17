ソフトボール女子の国内最高峰リーグ「ニトリＪＤリーグ」は、４月に開幕する２０２６年シーズンからＬＩＮＥでのチケット販売を導入することが決まった。２０２２年に発足し、５季目を迎えるにあたり、手軽にチケットを購入できるシステムが導入された。リーグは東西に分かれて４月から１０月までレギュラーシーズンを戦い、上位チームが１１月のポストシーズンに進む。４月１０日に東は群馬・高崎市、岐阜・大垣市、西は愛知