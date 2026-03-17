ドル円のピボットは１５９．１６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値159.02高値159.49安値158.97 159.87ハイブレイク 159.68抵抗2 159.35抵抗1 159.16ピボット 158.83支持1 158.64支持2 158.31ローブレイク ユーロ円 現値183.20高値183.33安値182.82 183.92ハイブレイク 183.63抵抗2 183.41抵抗1 183.12ピボット 182.90支持1