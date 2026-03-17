きょうの為替市場、ＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円は１５８円台に再び値を落としている。本日も原油相場は上昇し、一時９８ドル台を回復していたが、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開を見せており、ドルの戻り売りに繋がっている模様。ドル円は本日も一時１５９円台半ばまで上昇していたが、節目の１６０円にはなお慎重なようだ。 一部からは、ドル円は原油価格と米国債に歩調を合わせているが、明