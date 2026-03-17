国土交通省は17日、土地取引の目安となる「公示地価」を発表しました。住宅地、商業地、いずれも5年連続で価格が上昇しています。【写真で見る】大宮や池袋に近いのに…家賃が安い“穴場駅”地価が上がりすぎて、好きなところに住めないという人もいるかもしれません。どのように家選びをしたらいいのでしょうか。家賃相場で見る“穴場駅”大宮駅の隣駅はどこが安い？山形純菜キャスター：2026年、LIFULL HOME'Sが発表した