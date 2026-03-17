7人組グループ・WEST.の最新アルバム『唯一無二』が、17日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で初登場1位に輝きました。前作『A.H.O. -Audio Hang Out-』の初週売り上げ18.3万枚を超える初週売り上げ22.4万枚を記録し、7作連続・通算11作目の1位獲得となりました。メンバーの重岡大毅さん（33）が作詞・作曲を手掛けたリード曲『これでいいのだ！』は、笑い合いながら突き進んでいくWEST.からのメッセージが込められた