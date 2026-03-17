◇オープン戦ヤクルト2ー3巨人（2026年3月17日東京D）プロ3年目で初の開幕ローテーション入りを確実にしているヤクルト・松本健吾は、4回1/3を6安打3四球で1失点と粘りの投球だった。3回に安打と連続四球で2死満塁とするも、4番・キャベッジを三邪飛。4回には連打で無死一、二塁とするが、大城を空振り三振に仕留め、最後は門脇を二ゴロ併殺打に打ち取ってピンチをしのいだ。2―0の5回には1死から育成選手の平山にソロ