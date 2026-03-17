主人公・飛奈淳一（竹内涼真）をはじめとする同級生4人が、23年前、タイムカプセルに拳銃を埋めるところから始まったドラマ『再会〜Silent Truth〜』。しかし、3月17日（火）に放送された最終話では、この拳銃にまつわる衝撃的な真実が判明する展開となった。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】淳一たちが埋めたのは圭介の父の拳銃ではなかった！◆「あなたは拳銃を撃ってさえいません」23年前、小学生だった淳一は、