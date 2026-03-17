3月17日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』最終話では、飛奈淳一（竹内涼真）の“ある思い込み”が判明する展開に。確定したはずの犯人が覆る大どんでん返しが描かれた。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】淳一は発砲していない!? 南良が解き明かす23年前の真実◆淳一の罪が覆る急展開！23年前、小学生だった淳一は、撃たれて殉職した清原圭介（瀬戸康史）の父・和雄