3月17日、宇都宮ブレックスが「EASLファイナルズ マカオ 2026」が開催されるマカオ特別行政区内で練習を公開。18日に行われる準々決勝の新北キングス（チャイニーズ・タイペイ）戦を前に、小川敦也がメディアの取材に応じた。 国内のB1リーグ第26節GAME2で滋賀レイクスに勝利してから約50時間後、宇都宮の選手たちは空路移動を経て大会公式練習を実施。メディアに公開されたのは一部だったが、シューティ