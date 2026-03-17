[3.17 女子アジア杯準決勝 中国 1-2 オーストラリア パース]女子アジアカップは17日に準決勝1日目を行った。中国女子代表とオーストラリア女子代表の対戦は、オーストラリアが2-1で勝利。決勝は21日に行われ、あす18日の準決勝2日目・日本対韓国の勝者と対戦する。ベスト4入りで来年のブラジル女子ワールドカップ出場権は手にした両チーム。アジア制覇に向け、先制に成功したのはオーストラリアだった。前半17分、右サイドから