日本サッカー協会(JFA)は17日、タイで行われるAFC U20アジアカップに出場するU-20日本女子代表メンバー23人を発表した。グループリーグでは4月2日にインド、同5日に台湾、同8日にオーストラリアと対戦する。AFC U20アジアカップは上位4か国が9月にポーランドで行われるU-20女子W杯に参加できる“W杯最終予選”。2006年以降に生まれた選手を対象としており、欧州組のFW板村真央(フェイエノールト)が10番を着ける。飛び級世代