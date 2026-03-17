パラグアイサッカー協会(APF)は16日、国際親善試合2試合に臨むパラグアイ代表メンバーを発表した。パラグアイは27日にギリシャ、31日にモロッコと対戦する。昨年10月に日本とも国際親善試合を行い、2-2で引き分けたパラグアイ。W杯前最後の活動となる3月シリーズにもFWミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)、FWフリオ・エンシソ(ストラスブール)、MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーラン