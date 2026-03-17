埼玉県立小児医療センターで抗がん剤注射後の患者3人が神経症状を発症し、うち1人が死亡した問題で、病院は別の患者2人も神経症状を発症していたことを明らかにしました。この問題は埼玉県立小児医療センターで去年、白血病の治療のため抗がん剤の注射を受けた患者3人が、歩行困難などの重篤な神経症状を発症し、1人が死亡、2人が意識不明の重体となっているものです。3人の髄液から本来使用されるはずのない「ビンクリスチン」と