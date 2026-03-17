元フジテレビアナウンサー・松尾翠が第１子長女（１１）の小学校の卒業式に出席し、「入場から」泣いてしまったことを明かしている。松尾は２０１３年８月、ＪＲＡのトップジョッキーだった福永祐一騎手と結婚。同年９月でフジを退社し、現在は長女、次女（７）、長男（６）の母に。福永氏は２３年で引退し、調教師に転身している。「青竹色」という淡いペパーミントグリーンの着物（色無地）に繊細で美しい刺繍の帯を会わせ