「ボクシング・デイリースポーツ後援ゴールデンチャイルドボクシングＶｏｌ．１４４」（１７日、後楽園ホール）金子ジムの初代会長・金子繁治氏の孫・金子佳樹（２７）＝金子＝が、アフィシット・ヌラエ（３０）＝タイ＝に判定勝ちした。距離を取り一発狙いで来る相手に手を焼きながらも、何度も効果的なパンチを繰り出した。ＫＯには持ち込めなかったが、終始有利に試合を進め、手数でも大きく上回り判定勝ち。試合後は「悪