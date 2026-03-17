◇オープン戦巨人3―2ヤクルト（2026年3月17日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）が17日のヤクルトとのオープン戦で2試合連発となる左越え2号ソロを放った育成3年目の平山功太内野手（22）を絶賛した。「素晴らしい準備をしてくれましたし、こうやって結果を出すってことは大したものだなと。凄いなと思って見ていました」「1番・中堅」で先発し、0―2の5回1死走者なしの第3打席。フルカウントから松本健の6球目を見事